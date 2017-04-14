Теракт в центре Иерусалима: на пассажиров трамвая напал мужчина с ножом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В центре Иерусалима в трамвае вооруженный ножом палестинец напал на британку, которая от полученных травм скончалась, передает The Jerusalem Post. Полиция называет случившееся терактом.

В результате инцидента были ранены еще два человека - 50-летний мужчина и 30-летняя беременная женщина.

По данным издания, жертве террориста 23 года, она является студенткой из Британии, приехавшей в Израиль в качестве туриста.

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Нападавший, которым оказался 57-летний палестинец, был арестован после того, как его свалили и обезоружили окружающие. По предварительным данным, он страдает от психического расстройства.

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