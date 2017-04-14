Страстная пятница: В Иерусалим съехались десятки тысяч паломников

Страстная пятница, самый скорбный день в году для христиан восточного обряда, день распятия Иисуса Христа. Верующие держат строгий пост и готовятся к Пасхе, которая наступит уже через два дня.

В эти дни в Иерусалиме собрались десятки, если не сотни тысяч паломников и туристов со всего мира. Христиане первым делом приехали сюда, чтобы отметить свой самый большой праздник - Пасху, а также увидеть величайшее чудо - схождение благодатного огня в Храме Гроба Господня.

В Страстную пятницу христиане - в скорби, молятся.

Единственное, что будет в Иерусалиме - крестный ход по знаменитой дороге Via Dolorosa - это тот путь, который прошел Иисус Христос на Голгофу.

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Сегодня вечером начнется большая молитва, люди соберутся в Храме Гроба Господня, чтобы увидеть завтра схождение благодатного огня. По традиции, если этот огонь появится, то все будет хорошо.















































































Aizvērt Празднование православной Пасхи в мире Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA Itar-Tass, Sputnik/Scanpix Itar-Tass, Sputnik/Scanpix Itar-Tass, Sputnik/Scanpix Itar-Tass, Sputnik/Scanpix







Еще одно чудо будет ближе к вечеру. Иерусалим буквально опустеет - не будут работать ни магазины, не будет ездить транспорт, не будут работать предприятия, никого на улицах не будет - у евреев начнется шабат.

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