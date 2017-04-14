В России поезд столкнулся со школьным автобусом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

При столкновения грузового поезда со школьным микроавтобусом «Газель» в Омской области погиб один человек. Еще шестеро пострадали, сообщает РИА Новости.

В микроавтобусе находились 10 детей и двое взрослых. Погибла одна из сопровождающих школьников.

При этом в прокуратуре опровергли информацию о гибели водителя «Газели»: он получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

Реклама

В Западно-Сибирской железной дороге заявляют, что виновником аварии был водитель «Газели». Указывается, что он нарушил правила пересечения железнодорожного переезда, проехав на красный сигнал светофора и проигнорировав включенную звуковую сигнализацию.

Еще по этой теме
В Москве столкнулись поезда: более 30 пострадавших

В Москве столкнулись поезда: более 30 пострадавших


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе Hi-Tech

ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA ASISTENTS/-E
BIZNESA ASISTENTS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 