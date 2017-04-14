В России поезд столкнулся со школьным автобусом

При столкновения грузового поезда со школьным микроавтобусом «Газель» в Омской области погиб один человек. Еще шестеро пострадали, сообщает РИА Новости.

В микроавтобусе находились 10 детей и двое взрослых. Погибла одна из сопровождающих школьников.

При этом в прокуратуре опровергли информацию о гибели водителя «Газели»: он получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

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В Западно-Сибирской железной дороге заявляют, что виновником аварии был водитель «Газели». Указывается, что он нарушил правила пересечения железнодорожного переезда, проехав на красный сигнал светофора и проигнорировав включенную звуковую сигнализацию.

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