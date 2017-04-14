СМИ: Русский язык теряет популярность в СНГ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

За 22 года русский язык потерял больше позиций в странах постсоветского пространства, чем любой другой язык. Об этом говорится в материале Financial Times.

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Больше всего это ощутимо в Казахстане, где 20% людей общались дома на русском языке в 2016 году, тогда как еще 15 лет назад таких было 33%.

Уменьшение количества людей, которые в основном говорят по-русски, наблюдается в Украине и странах Балтии. В 1994 году русскоязычных украинцев было 33%, а в прошлом году - уже 24%.

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Эксперты объясняют такие тренды политическими причинами.

Положительная тенденция русификации населения среди постсоветских народов наблюдается лишь в Беларуси. С 1994 года количество русскоязычных белорусов увеличилась на 20%.

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