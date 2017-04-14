СМИ: Пентагон применил «мегабомбу» без согласия Трампа

Генерал армии США Джон Николсон обладал полным правом отдать указ о применении «матери всех бомб» в Афганистане без разрешения президента Дональда Трампа.

По данным источника AP в Пентагоне, подобное решение генерал мог обдумать еще несколько месяцев назад, так как супермощная бомба находилась в Афганистане с января текущего года.

Отмечается, что Николсон преследовал две цели: разрушить тоннели боевиков «Исламского государства» и продемонстрировать террористам решимость американских военных устранить боевиков в стране.

Реклама

При этом командующий не собирался посылать таким образом какой-либо сигнал другим государствам, например, КНДР, добавил источник.

Сам Николсон ранее выступил на пресс-конференции, в ходе которой ответил на вопросы журналистов о применении самой мощной из неядерных бомб США.

Генерал назвал удар по Афганистану абсолютно оправданным и заявил, что

«с тактической точки зрения бомба была использована в правильный момент против правильной цели».

При этом Николсон уклонился от прямого ответа на вопрос, по чьему приказу была использована бомба. Он также заявил, что подготовку к операции американские военные осуществляли вместе с афганскими властями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

13 апреля США сбросили на позиции «Исламского государства» в Афганистане крупнейшую неядерную бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), которую также называют Mother of All Bombs («Мать всех бомб»). Удар нанес транспортный самолет особого назначения Lockheed MC-130. Отмечается, что это первое в истории боевое применение бомбы такого типа.

MOAB — самый мощный неядерный фугас, стоящий на вооружении США, его масса превышает 9,5 тонны. По данным СМИ, армия России располагает термобарической авиабомбой мощностью в четыре раза сильнее, или «Папой всех бомб», однако сведения о ней противоречивы.

Еще по этой теме