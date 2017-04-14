Новейшие истребители США отправляются в Европу

Истребитель F-35A
 

Истребитель F-35A. Фото: AP/ScanPix

США направят группу новейших истребителей F-35A Lightning II в Европу для участия в учениях. Пентагон объявил об этом у себя на странице в Facebook.

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F-35 достиг боевой готовности в августе прошедшего года. Это самолет пятого поколения. Американцы позиционируют его лучшим истребителем.

Сообщается, что истребители прибудут в Европу 15-16 апреля и в течении нескольких недель будут принимать участие в учениях с самолетами НАТО в рамках инициативы по обеспечению европейской безопасности.

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«Эти учения знаменуют собой важную веху и естественное развитие программы истребителя F-35, позволяющие ВВС вновь продемонстрировать оперативные возможности самолетов-истребителей пятого поколения», - сказано в сообщении.

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