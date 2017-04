КНДР на параде впервые показала ракеты для подводных лодок

Парад в Пхеньяне проходил по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына. В Twitter фото с парада можно посмотреть по хэштегу #Pyungyang.

ТАСС передает, что по площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня. Предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси.

North Korean leader #KimJongUn looked relaxed in a dark suit as he oversaw the huge military parade in #Pyongyang #DPRK; but he didn't speak pic.twitter.com/aDYwJ01FSX— Jeremy Koh (@JeremyKohCNA) 15 апреля 2017 г.