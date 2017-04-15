КНДР на параде впервые показала ракеты для подводных лодок

В столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад. Принимал его лидер страны Ким Чен Ын, а больше всего внимания западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок - Reuters сообщает, что две массивные ракеты с окрашенными в белый цвет носами - это БРПЛ Pukkuksong-2.

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Парад в Пхеньяне проходил по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена, деда Ким Чен Ына. В Twitter фото с парада можно посмотреть по хэштегу #Pyungyang.

ТАСС передает, что по площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня. Предполагаемые БРПЛ демонстрировались на восьмиосном колесном шасси.

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North Korean leader #KimJongUn looked relaxed in a dark suit as he oversaw the huge military parade in #Pyongyang #DPRK; but he didn't speak pic.twitter.com/aDYwJ01FSX— Jeremy Koh (@JeremyKohCNA) 15 апреля 2017 г.

Корреспондент CNA Джереми Кох сообщает, что Ким Чен Ын приветствовал войска и собравшихся людей с трибуны, но речь не произнес. ТАСС отмечает, что лидер был расслаблен, улыбался и махал рукой проходящим военным и зрителям.

Перед ним, помимо техники, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Перед смотром на площади выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рен Хе, который заявил, что «КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на любые провокации США».

Жители КНДР отмечают «День солнца» в то время, когда на Корейском полуострове сложилась напряженная ситуация. Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР в связи с обострением ситуации. К берегам Корейского полуострова приближается ударная группа ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson. В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Соединенных Штатов.

Генштаб Северной Кореи предупредил, что «народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США». В Пхеньяне, согласно заявлению, считают, что «Вашингтону следует принять правильное решение для урегулирования» напряженной ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.





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