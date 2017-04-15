Британские спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка

 

Фото: TOBY MELVILLE / REUTERS

Центр правительственной связи Великобритании и служба контрразведки МИ-5 открыли вакансии для людей со знанием русского языка и России.

«Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды МИ-5 или Центра правительственной связи, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства», — сообщается на сайте GCHQ.

Круг обязанностей тех, кто откликнется на данную вакансию, будет выходить за пределы перевода и расшифровок и потребует знаний в области культуры, истории, политики и идеологии. Зарплата составит 30 490 фунтов стерлингов (около 37 251 евро).

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