Япония готовится эвакуировать 57 тысяч своих граждан из Южной Кореи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Совет национальной безопасности Японии обсудил меры по эвакуации 57 тысяч граждан из Южной Кореи в случае обострения кризиса в регионе.

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Как передает The Telegraph, такая мера связана с ростом напряженности из-за возможных ядерных испытаний КНДР, а также приближения эсминцев США к региону.

Отмечается, что Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и кораблей вместе с гражданским транспортом.

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Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

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