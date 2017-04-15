В Иерусалиме сошел благодатный огонь

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

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Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа.

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За всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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