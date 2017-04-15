СМИ узнали о «норвежском варианте» Brexit

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Евросоюз работает над «щадящим» планом выхода Великобритании, благодаря которому можно будет сохранить текущие деловые связи. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники.

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Этот план издание назвало «норвежским вариантом», поскольку в его основе лежит модель отношений Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии с ЕС. Они не входят в блок, но имеют свободный доступ на его рынки капитала, услуг и рабочей силы.

По плану сначала Британия станет членом Европейской ассоциации свободной торговли, что позволит в будущем обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону и получить свободный доступ к единому рынку ЕС.

«Это временное решение, которое принесет как можно меньше неудобств для бизнеса по обе стороны Ла-Манша»,

- сказал источник.

Издание отмечает, что этот план может быть отвергнут последовательными сторонниками Brexit, поскольку в этом случае Лондон должен будет согласиться с четырьмя основополагающими свободами ЕС: свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и людей.

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Ранее стало известно, что выход Великобритании из Евросоюза повлечет за собой для оставшихся 27 стран увеличение взносов в общую казну ЕС.

23 июня состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза. За выход из ЕС проголосовали 52 процента британцев - 17 миллионов 410 тысяч 742 человека.

При этом, шотландцы голосовали за сохранение Британии в ЕС. Отметим, что Шотландия сецчас ищет путь, как остаться в ЕС, даже если придеться выйти из состава королевства.

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