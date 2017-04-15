ВИДЕО: В США жестокость полицейских стоила им работы

 

Американская полиция/иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В штате Джорджия, США, с работы были уволены двое полицейских, которые очень жестко обошлись с водителем остановленной ими машины, сообщает Reuters.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неприемлемое задержание автоводителя во время проверки.

Один из них ударил шофера по лицу, в свою очередь позднее к нему присоединился другой полицейский, который также ударил водителя.

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Полицейские в отчете об этом происшествии сообщили, что водитель вел себя на дороге неадекватно, в машине пахло марихуаной, а сам он противился аресту.

Автоводитель, избитый полицейскими, был доставлен в больницу.


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