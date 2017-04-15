В Алеппо возле автобуса с беженцами прогремел взрыв: десятки погибших

Количество жертв в результате теракта в районе Рашидин под Алеппоувеличилоь до 70 человек, более 130 человек ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, который находится в этом сирийском городе.

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«Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов», – рассказал собеседник агентства.

По словам источника, среди погибших много женщин и детей, которые были эвакуированы из городов Фуа и Кефрая и находились на момент взрыва в автобусах.

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Машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания.

Напомним, поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении противников режима Башара Асада. Ранее правительство Сирии заключило договор с ними обэвакуации жителей окруженных поселений. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч человек.

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