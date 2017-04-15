В Вене столкнулись поезда: есть пострадавшие

В австрийской Вене на железнодорожном вокзале столкнулись два состава, в результате чего пострадали семь человек.
Авария произошла на платформе №5 вокзала Майдлинг, сообщает Росбалт со ссылкой на APA.
Причина столкновения устанавливается.
Авария нарушила работу контактной сети, отметили железнодорожники.
#Vienna: reports say at least 7 people have been injured in a collision involving two trains (pics: @internetztube)
pic.twitter.com/qOCt5DTjL3— I.E.N. (@BreakingGN) 15 апреля 2017 г.
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