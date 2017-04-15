В Вене столкнулись поезда: есть пострадавшие

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В австрийской Вене на железнодорожном вокзале столкнулись два состава, в результате чего пострадали семь человек.

Авария произошла на платформе №5 вокзала Майдлинг, сообщает Росбалт со ссылкой на APA.

Причина столкновения устанавливается.

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Авария нарушила работу контактной сети, отметили железнодорожники.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: На вокзале в Вене семь человек пострадали при столкновении поездов


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