В Вене столкнулись поезда: есть пострадавшие

Авария произошла на платформе №5 вокзала Майдлинг, сообщает Росбалт со ссылкой на APA.

Причина столкновения устанавливается.

Авария нарушила работу контактной сети, отметили железнодорожники.

#Vienna: reports say at least 7 people have been injured in a collision involving two trains (pics: @internetztube)

