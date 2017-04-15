«Коварный диван» зажевал девушку в Новосибирске

В Новосибирске произошло необычное ЧП: спасателям пришлось вызволять девушку, которую зажало «коварным диваном», как об этом сообщает «СибФМ» со ссылкой на данные Муниципальной аварийно-спасательной службы города.

В группе МАСС в соцсети «ВКонтате» сообщается, что в сложном положении девушка оказалась поздно вечером 13 апреля. Усевшись на мягкий диван, взяв ноутбук в руки, она начала подключать мышку, но та выскользнула у нее из руки и провалилась между спинкой дивана и его основанием. «Девушка, конечно, решила ее достать. Встав над диваном, она подняла сиденье и просунула руку, но коварный диван захлопнулся и рука девушки заблокировалась», - передают спасатели.

Она оказалась заблокирована в неудобном положении: ни вытащить руку, ни разложить диван обратно не могла. «Благо телефон был на достаточном расстоянии, что бы девушка смогла дотянуться до него и вызвать спасателей МАСС», - указано в сообщении.

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Когда спасатели вскрыли дверь в квартиру, рука девушки уже начала отекать, но в итоге «медицинская помощь не потребовалась».