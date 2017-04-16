В Париже произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев

Беженцы
 

Беженцы. Фото: AP/Scanpix

На севере французской столицы ночью произошли столкновения между беженцами. В результате 20 человек получили ранения.

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В стычке участвовали больше сотни мигрантов — выходцев из Афганистана и Судана, пишет газета Le Parisien.

Причиной конфликта стала нехватка мест в центре приема мигрантов. Полиции удалось восстановить порядок лишь через несколько часов.

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Центр приема беженцев в районе Порт-де ла Шапель открылся в ноябре 2016 года. Он может ежедневно принимать от 50 до 75 мигрантов при общей вместимости 400 человек. Время пребывания в центре составляет 10 дней. Запросившие убежище беженцы переводятся в аналогичные поселения за пределами Парижа. Остальные нелегальные мигранты выдворяются.

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