Северная Корея попыталась запустить ракету, но потерпела неудачу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

КНДР утром в воскресенье, 16 апреля, предприняла попытку запустить ракету, однако запуск завершился неудачей, сообщает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил Южной Кореи.

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По предварительным данным, запуск осуществлялся с полигона, находящегося на западе страны в районе города Синпхо. Именно там Северная Корея проводила испытания баллистической ракеты типа «Пуккыксон-2»накануне встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Информацию о типе ракеты, целях запуска и причинах его провала собеседник агентства не уточнил. По его словам, эти данные в настоящий момент анализируются штабом.

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Сообщения о запуске подтверждают американские военные. Данных о типе ракеты у них к настоящему моменту нет, но известно, что она взорвалась практически сразу после запуска.

Отметим, Пхеньян неоднократно заявлял, что не намерен прекращать запуски ракет, несмотря на давление со стороны США и соседей по региону. СМИ сообщали что КНДР может провести новые испытания 15 апреля - в день рождения Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Некоторые СМИ, в частности, телеканал NBC News передавал, что новые испытания вооружения Северной Кореей могут спровоцировать превентивный удар по КНДР со стороны США. На днях авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson подошла к Корейскому полуострову на огневое расстояние.

Накануне, впрочем, стало известно, что американские власти намерены продолжать усиливать давление на Северную Корею, но не собираются прибегать при этом к военным методам. Успокоить накалившуюся ситуацию на Корейском полуострове Вашингтон надеется дипломатическим путем при поддержке Китая, главного торгового партнера КНДР.

Источник Associated Press подчеркивал, что американские военные в настоящее время не планируют наносить удары по КНДР, даже если она проведет очередное испытание вооружений. Планы могут измениться только в том случае, если Пхеньян первым попытается запустить ракеты по территории Южной Кореи, Японии или США.

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