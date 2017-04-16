Пасхальное послание Мэй: Brexit объединит Великобританию

Премьер Великобритании Тереза Мэй в своем пасхальном послании заявила, что выход страны из Евросоюза способствует идейному единению жителей Соединенного Королевства, передает ТАСС.
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По ее словам, Brexit станет фактором, который объединит британское общество вокруг новых возможностей.
Мэй отметила, что по мере появления новых перспектив после «расставания» с Евросоюзом общие интересы жителей Великобритании начинают объединять граждан.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают более мягкий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, взяв за основу отношения Норвегии и ряда других стран с ЕС.Еще по этой теме