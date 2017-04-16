Пасхальное послание Мэй: Brexit объединит Великобританию

Премьер Великобритании Тереза Мэй в своем пасхальном послании заявила, что выход страны из Евросоюза способствует идейному единению жителей Соединенного Королевства, передает ТАСС.

По ее словам, Brexit станет фактором, который объединит британское общество вокруг новых возможностей.

Мэй отметила, что по мере появления новых перспектив после «расставания» с Евросоюзом общие интересы жителей Великобритании начинают объединять граждан.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают более мягкий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, взяв за основу отношения Норвегии и ряда других стран с ЕС.

Еще по этой теме