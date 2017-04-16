Пасхальное послание Мэй: Brexit объединит Великобританию

 

Фото: AP/Scanpix

Премьер Великобритании Тереза Мэй в своем пасхальном послании заявила, что выход страны из Евросоюза способствует идейному единению жителей Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Еще по этой теме

По ее словам, Brexit станет фактором, который объединит британское общество вокруг новых возможностей.

Мэй отметила, что по мере появления новых перспектив после «расставания» с Евросоюзом общие интересы жителей Великобритании начинают объединять граждан.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают более мягкий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, взяв за основу отношения Норвегии и ряда других стран с ЕС.

Еще по этой теме
Туск ожидает сложных переговоров по Brexit

Туск ожидает сложных переговоров по Brexit

Еврокомиссар: Brexit заставит страны ЕС раскошелиться

Еврокомиссар: Brexit заставит страны ЕС раскошелиться

Европарламент принял резолюцию по Brexit

Европарламент принял резолюцию по Brexit


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Элли Голдинг испытала новый Range Rover Hi-Tech

ФОТО: Элли Голдинг испытала новый Range Rover

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari Hi-Tech

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются Hi-Tech

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются

Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса Wo&Men

Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 