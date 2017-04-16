В Турции проходит референдум об усилении власти Эрдогана

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Турции в воскресенье проходит исторический референдум об изменении конституции: при усиленных мерах безопасности турки решают, передать ли больше власти президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, который сможет оставаться у власти до 2029 года. Накануне Эрдоган призвал сказать «да» изменениям, заявив, что это «сведет с ума» Запад и террористов.

Конституционные изменения предусматривают 18 изменений, из которых главное - введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Новая конституция почти полностью устраняет систему баланса полномочий властей, наделяя Эрдогана колоссальными возможностями и устраняя должность премьер-министра. Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

Избирательные участки закрываются в 17:00.

В волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков.

МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 тысяч полицейских, 128 тысяч жандармов, а также около 70 тысяч сотрудников охранных структур и добровольцев, передает ТАСС.

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В стране на весь период голосования введен запрет на публичную агитацию, СМИ не имеют права обнародовать итоги опросов общественного мнения или размещать агитационные материалы, вести в прямом эфире общение с политиками или экспертами, которое может расцениваться как пропаганда. Также в день плебисцита запрещено проводить экзитполы и фотографировать заполненные бюллетени. Пока Центризбирком не снимет эти ограничения, под запретом останутся продажа алкоголя и массовые увеселительные мероприятия.

Если изменения будут приняты, все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после выборов президента 2019 года.


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