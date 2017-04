В США требуют обнародовать налоги Трампа

На улицы Нью-Йорка 15 апреля вышли тысячи протестующих на «Налоговый марш», требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности, передает Reuters.

#TaxMarch crowd in NYC stretches for blocks as protesters make their way to Trump Tower pic.twitter.com/nAPFAWxgYb— Stephanie Scrafano (@stephscrafano) 15 April 2017