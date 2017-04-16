В США требуют обнародовать налоги Трампа

На улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек, демонстрация в Калифорнии переросла в драку.
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На улицы Нью-Йорка 15 апреля вышли тысячи протестующих на «Налоговый марш», требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности, передает Reuters.
#TaxMarch crowd in NYC stretches for blocks as protesters make their way to Trump Tower pic.twitter.com/nAPFAWxgYb— Stephanie Scrafano (@stephscrafano) 15 April 2017
Отмечается, что в преддверии Tax Day − дня уплаты налогов в США, более 150 протестов запланировано по всей стране и за ее пределами. Наряду с Вашингтоном и Лос-Анджелесом, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.
Нью-йоркские демонстранты хотят привлечь внимание к отказу Трампа публиковать свою налоговую декларацию. Шествие началось в Брайант-парке, где, по оценкам агентства, собрались пять тысяч протестующих.
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#TaxMarch Chicago!! Huge Crowds!! pic.twitter.com/rr4lBp9FKc— Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) 15 April 2017