В США требуют обнародовать налоги Трампа

 

Фото: AP/Scanpix

На улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек, демонстрация в Калифорнии переросла в драку.

Еще по этой теме

На улицы Нью-Йорка 15 апреля вышли тысячи протестующих на «Налоговый марш», требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности, передает Reuters.

Twitter

Реклама

Отмечается, что в преддверии Tax Day − дня уплаты налогов в США, более 150 протестов запланировано по всей стране и за ее пределами. Наряду с Вашингтоном и Лос-Анджелесом, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

Нью-йоркские демонстранты хотят привлечь внимание к отказу Трампа публиковать свою налоговую декларацию. Шествие началось в Брайант-парке, где, по оценкам агентства, собрались пять тысяч протестующих.

Twitter

Еще по этой теме
СМИ: Дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии

СМИ: Дочь Трампа повлияла на ракетный удар в Сирии

Вейонис получил письмо от Трампа

Вейонис получил письмо от Трампа

Путин: отношения с США при Трампе стали еще хуже

Путин: отношения с США при Трампе стали еще хуже


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

ФОТО: Элли Голдинг испытала новый Range Rover Hi-Tech

ФОТО: Элли Голдинг испытала новый Range Rover

Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье Wo&Men

Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье

Расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр Hi-Tech

Расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 