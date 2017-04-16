Известного российского телеведущего задержали за прогулку в костюме полового органа

О том, что ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков задержан полицией в Москве, сообщил его коллега Сергей Ерженков. Он опубликовал фотографию журналиста в ростовом костюме фаллоса в фейсбуке на фоне пасхальных украшений на Арбате.

О задержании Павла Лобкова во время прогулки по Арбату в костюме пениса сообщила «Русская служба BBC» со ссылой на фейсбук журналиста Сергея Ерженкова. "

Инсталляция от Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила — журналиста задержали".

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Позднее пост был удалён и вновь восстановлен с уточнением: «Пашу отпустили. Штраф 500 рублей. Пойдёт на благоустройство Москвы».

Фото: Facebook

Журналисты BBC напоминают, что прогулки в костюме женских гениталий в качестве ростовой рекламы клиники «Медок» осенью 2016 года не вызвали нареканий у полиции. О задержании известного журналиста шутят и комментаторы в социальных сетях, и редакторы новостей.

Павел Лобков известен экстравагантным поведением и эксцентричными шутками. В ноябре 2016 года он опубликовал в фейсбуке шуточное «заявление» Лии Ахеджаковой, которая якобы запретила Дональду Трампу смотреть фильмы со своим участием. Многие издания перепечатали розыгрыш как серьёзную новость, сама Ахеджакова обиделась, а некоторые коллеги журналиста сочли шутку неуместной.

После теракта в петербургском метро Лобков с коллегами провели эксперимент в кадре и пронесли в метро в Москве пачку гвоздей и полкило аммиачной селитры в заплечном рюкзаке. Два кордона безопасности никак на это не отреагировали.

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