В Турции при перестрелке во время референдума погибли двое

 

Фото: AP/Scanpix

На референдуме в Турции между двумя группами граждан в провинции Диярбакыр произошла перестрелка. Погибли два человека. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает телеканал NTV.

Конфликт состоялся на фоне проходящего в стране всенародного референдума по вопросу внесения изменений в конституцию и переходу к президентской системе правления. Перестрелка произошла недалеко от избирательного участка.

По предварительной версии, причиной послужило различие в политических взглядах участников.

Голосование стартовало в 08:00 по местному времени, участки будут функционировать до 17:00. Всего в стране организовано 145 тысяч участков для голосования. Правом голоса обладают около 55 миллионов турецких граждан.

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Участникам референдума предлагается решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия лидера страны существенно расширятся, он станет одновременно главой государства и правительства, пост премьер-министра будет упразднен, и президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Если поправки будут одобрены, очередные выборы президента и депутатов пройдут одновременно 3 ноября 2019 года, при этом все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.

Напомним, в январе парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления.

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