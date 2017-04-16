В США назвали хорошей новостью провал ракетного испытания в Северной Корее

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Попытка КНДР провести очередные ракетные испытания не вызвала беспокойства в Вашингтоне. Об этом Reuters сообщил советник вице-президента США Майка Пенса, пожелавший остаться анонимным.

Источник агентства подчеркнул, что американская разведка следила за ситуацией как до, так и после запуска, который не стал неожиданностью для Соединенных Штатов.

«Вопрос был не в том, случится ли это, а в том, когда это случится. Хорошая новость в том, что ракета взорвалась через пять секунд»,

— сказал советник.

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Ранее Пенс и президент США Дональд Трамп обсудили провалившийся ракетный запуск в Северной Корее. Как отметил министр обороны США Джеймс Мэттис, у Трампа нет комментариев по поводу случившегося.

О неудачных испытаниях в КНДР стало известно в воскресенье. Запуск производился с полигона возле города Синпхо в провинции Хамген-Намдо на западе КНДР. В Пентагоне заявили, что ракета взорвалась почти сразу после старта.

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