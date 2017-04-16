«Оставьте детей и учителей в покое»: Собчак записала новое обращение к Путину

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Телеведущая Ксения Собчак обратилась с новым обращением к президенту Владимиру Путину, заявив, что теперь намерена делать это регулярно, в надежде на то, что однажды будет услышана. Как и неделю назад, обращение было сделано в эфире телеканала «Дождь».

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Если в прошлый раз темой речи журналистки стал терроризм и безопасность граждан России, на этот раз Собчак говорила о системе образования.

«Страх господствует в системе российского образования — вернее, многочисленные страхи. Страх потери работы. Страх показаться политически нелояльным. Страх быть не христианином… Страх перед студентами. Страх остаться без студентов… И в этих условиях любое правдивое высказывание воспринимается как подвиг или сумасшествие», - процитировала Собчак обращение профессора Афанасьевой, доктора философских наук, работающей в Саратовском университете.

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Телеведущая рассказала, что после того, как Афанасьева ни раз сообщала о случаях коррупции в родном вузе и проблемах образования, она была вызвана в Следственный комитет на допрос.

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Она напомнила о том, что директоров московских школ, где учатся дети, ходившие на митинг 26 марта, также вызываются следователями для проведения бесед.

"Знаете ли, что

преподавателя Сибирского федерального университета Михаила Константинова уволили после того как он показал детям фильм Алексея Навального?

Знаете ли, что в московском СИЗО сидит преподаватель Высшей школы экономики Дмитрий Богатов, якобы собиравший подростков на несанкционированный митинг? Знаете ли, что после того, как из МГИМО, моего родного университета, уволили профессора Андрея Зубова, все остальные, испугавшись, не позволяют себе вообще никакой критики российской внешней политики?

Слышали ли вы дикую историю про то, как преподаватель консерватории зачитывал студентам список врагов народа, попутно рассказывая, что враг народа номер 56, Ксения Собчак — не настоящая дочь Анатолия Собчака, вашего коллеги, а подкидыш?, - перечислила телеведущая факты репрессий в образовательных учреждениях.

«Вы же любите русскую историю и наверняка читали биографии великих русских ученых Менделеева и Мечникова. Дмитрия Менделеева уволили из вашего родного университета за сочувствие студентам-бунтарям. Ну, а Илья Мечников после преследований охранки уехал из России и получил Нобелевскую премию как директор Пастеровского института. О том, где сломали челюсть прославленному академику Королеву, и вспоминать не будем спусти три дня после Дня космонавтики», - напомнила она в видеообращении к президенту.

Закончила Собчак лаконично: "Если вы лично не дадите понять, что это неприемлемо, что

гонения инакомыслящих преподавателей и студентов преступны, то страх сожрет образование.

А дети все равно будут выходить протестовать и не будут верить своим учителям. Еще раз посмотрите на историю: лучший университет — это всегда рассадник несогласных. И это — прекрасно. Студенты — это всегда левый дискурс, и это нормально. Как говорил Черчилль — и фраза эта несомненно вам понравится, — кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором, нет мозгов.Оставьте, пожалуйста, детей и преподавателей уже в покое, потому что все равно ничего хорошего уже не получится. Вырастут либо беспринципные приспособленцы, либо еще большие радикалы».

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