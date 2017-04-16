Страшное ДТП: В Москве заживо сгорел водитель Maserati

В центре Москвы автомобиль Maserati на большой скорости въехал в столб, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Ростовской набережной в центре Москвы произошло ДТП: водитель иномарки Maserati влетел в столб. Он погиб. По данным «Лайфа», в машине был пассажир, который сбежал до прибытия полиции.

АГН «Москва» сообщает, что ЧП произошло в районе дома номер 5 по Ростовской набережной. Автомобиль после столкновения с мачтой освещения загорелся. Водитель погиб.

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Позже «Лайф» сообщил личность владельца машины: это, по данным портала, Артур М., сын столичного бизнесмена. У Артура за последние два года было более 20 штрафов за превышение скорости, которые он своевременно оплачивал.

Оперативно прибывшие пожарные потушили загоревшийся автомобиль.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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