Эрдоган добился победы на референдуме: он сможет остаться у власти до 2029 года

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Большинство граждан Турции, по предварительным результатам, проголосовали на конституционном референдуме за радикальное расширение полномочий президента и превращение страны из парламентской в президентскую республику.

По итогам подсчета 90 процентов голосов расширение полномочий президента поддержали более 52 процентов турок, против выступили 47,6 процента.

Референдум был инициирован действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С учетом результатов голосования он сможет управлять страной до 2029 года. В 2019 году состоятся очередные выборы президента, срок его полномочий — пять лет, один человек вправе занимать этот пост два срока подряд. Нынешний срок Эрдогана обнуляется из-за изменения законодательства.

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В соответствии с реформой в Турции упраздняется должность премьер-министра. Президент получает право назначать министров и почти всех судей Конституционного суда, распускать парламент и вводить чрезвычайное положение.

Эрдоган находится у власти в Турции с 2003 года, когда он занял пост премьер-министра. С 2014 года он является президентом страны.

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