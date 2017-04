Об этом он написал в твиттере.

«Наши вооружения развиваются и становятся сильнее, чем когда-либо. Честно говоря, у нас нет выбора», — написал он.

Ранее Трамп выдвинул Марка Грина на должность министра армии США.

Twitter

Our military is building and is rapidly becoming stronger than ever before. Frankly, we have no choice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 April 2017