Кадыров прокомментировал сообщения о травле геев в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в воскресенье провел встречу с членами местного Совета по развитию гражданского общества и правам человека, одной из главных тем которой стало недавнее расследование «Новой газеты» об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне. По словам Кадырова, появление подобной информации в СМИ является «массированной информационной атакой» на республику.

«Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи. Я заметил, что из этого ничего не получится», - написал глава Чечни на своей странице в Instagram.

По его словам, участники встречи констатировали «грандиозные перемены в вопросах защиты прав и законных интересов граждан». «В конце 90-х и начале двухтысячных годов люди без вести пропадали. Их количество исчислялось тысячами. Сегодня подобная практика полностью изжита.

Правоохранительные органы нацелены на то, чтобы ни одно преступление против личности не оставалось нераскрытым», - заявил Кадыров.

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В то же время глава Чечни подчеркнул, что «общества без проблем не бывает», а потому он призвал местных правозащитников «оперативно реагировать на любые негативные факты, добиваться их устранения, не ограничиваясь публичными заявлениями».

«Весь мир видит и знает правду о Чечне, знает, что побежден терроризм, демократическим путем созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений. А люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы», - заключил Кадыров, так и не упомянув слово «геи».

Резонансные статьи «Новой газеты» («Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» и «Люди теряют страх. Расправы над чеченскими геями: публикуем свидетельства») были опубликованы 3 и 5 апреля. В них сообщалось о массовых задержаниях и убийствах граждан РФ, являющихся лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

После этого в главной мечети Грозного прошло собрание, в ходе которого советник главы Чечни Адам Шахидов публично обвинил сотрудников издания в клевете и назвал их «врагами нашей веры и нашей родины». По итогам собрания была принята резолюция, содержавшая следующую фразу: «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».

В редакции «Новой газеты» заявили, что подобная резолюция «подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами». «Для «Новой газеты» совершенно очевидно, что нынешняя волна репрессий - не уникальное явление для сегодняшней Чечни. Уровень насилия в республике за последние три года резко возрос, и это прямым образом связано с отсутствием полноценного расследования убийства Бориса Немцова, которое, по сути, сошло с рук заказчикам этого преступления. Безнаказанность именно за это преступление породила их полную уверенность в собственной неуязвимости», - отметили журналисты.

Накануне стало известно, что аналогичные угрозы посыпались и в адрес радиостанции «Эхо Москвы». Произошло это после того, как главред «Эха» Алексей Венедиктов сравнил призывы к расправе над журналистами с угрозами исламских экстремистов.

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