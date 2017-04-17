В Мексике расстреляли туристов, есть жертвы

В результате стрельбы в одном из самых оживленных туристических мест мексиканского Акапулько – на набережной Мигеля Алемана – погибли два туриста, еще шестеро получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, группа туристов из Мехико прогуливалась по набережной в ее отдаленном районе рядом с парком, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматического оружия. На месте был убит один человек, еще семеро, включая детей и женщин, были ранены, позднее еще одна пострадавшая девочка скончалась в больнице.

Нападение на туристов было совершено, несмотря на предпринятые властями дополнительные меры безопасности в Страстную неделю.

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Balacera en la Costera de Acapulco. Varios turistas resultaron heridos https://t.co/P5vEGY1BoL pic.twitter.com/LsBa3AC4p4— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 16 апреля 2017 г.

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