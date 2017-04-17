Турецкая оппозиция собирается оспорить итоги референдума

Турецкая оппозиция заявила, что собирается оспорить итоги прошедшего в стране референдума, так как зафиксированы многочисленные нарушения.

По данным республиканской народной партии, около 2,5 млн бюллетеней заполнены неправильно, а фальсификация результатов составляет 3-4%.

Ранее стало известно, что по предварительным подсчетам, после обработки 99,9% бюллетеней стало известно, что конституционную реформу поддержали 51,23% граждан. Противники перехода на президентскую систему набирают 48,77% голосов.

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Предложенные президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом поправки значительно расширяют полномочия президента и упраздняют пост премьер-министра. Если реформа будет принята, глава государства сможет лично назначать министров, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Также президент сможет распускать парламент.

































Aizvērt Сторонники Эрдогана ликуют на улицах городов Турции AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA AP/LETA







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