Турецкая оппозиция собирается оспорить итоги референдума

 

Фото: AP/Scanpix

Турецкая оппозиция заявила, что собирается оспорить итоги прошедшего в стране референдума, так как зафиксированы многочисленные нарушения.

По данным республиканской народной партии, около 2,5 млн бюллетеней заполнены неправильно, а фальсификация результатов составляет 3-4%.

Ранее стало известно, что по предварительным подсчетам, после обработки 99,9% бюллетеней стало известно, что конституционную реформу поддержали 51,23% граждан. Противники перехода на президентскую систему набирают 48,77% голосов.

Реклама

Предложенные президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом поправки значительно расширяют полномочия президента и упраздняют пост премьер-министра. Если реформа будет принята, глава государства сможет лично назначать министров, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Также президент сможет распускать парламент.

Сторонники Эрдогана ликуют на улицах городов Турции

Фото: Сторонники Эрдогана ликуют на улицах городов Турции0

Еще по этой теме
В Турции при перестрелке во время референдума погибли двое

В Турции при перестрелке во время референдума погибли двое

В Турции проходит референдум об усилении власти Эрдогана

В Турции проходит референдум об усилении власти Эрдогана

Эрдоган добился победы на референдуме: он сможет остаться у власти до 2029 года

Эрдоган добился победы на референдуме: он сможет остаться у власти до 2029 года


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово Wo&Men

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета Hi-Tech

В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
REAL ESTATE SALES MANAGER
REAL ESTATE SALES MANAGER
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖИ НЕДВИЖЕМОС ...
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖИ НЕДВИЖЕМОС ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 