В США ищут преступника, транслировавшего убийство в Facebook

Полиция города Кливленд в штате Огайо объявила в розыск подозреваемого, который убил мужчину, ведя прямую трансляцию через Facebook Live, сообщает Associated Press со ссылкой на начальника полиции города Келвина Уильямса.

В полиции призвали подозреваемого по имени Стив Стивенс явиться с повинной и «больше никому не причинять вреда». Видео прямой трансляции было доступно в социальной сети в течение трех часов, после чего его удалили, рассказал Уильямс.



Кроме того, Стивенс на видео заявил, что он совершил еще несколько убийств. По словам начальника полиции, эта информация пока что не проверена. Полиция также ничего не сообщила о жертве Стивенса, отмечает AP.