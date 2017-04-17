Мать и дочь застряли в бане и погибли

В Чехии две женщины погибли после того, как застряли в бане из-за сломанной ручки.

Мать и дочь (65 и 45 лет) пришли в баню в садовый домик друга. Когда женщины слишком долго не выходили, владелец бани пошел их искать и нашел лежащими на полу, пишет «The Guardian».

Женщины находились в парилке около полутора часов. Сотрудники Службы скорой помощи подтвердили их смерть на месте происшествия.

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«Дверная ручка бани сломалась, и женщины оказались закрытыми. Они пытались выбить окно, но сделать этого не удалось», - рассказала СМИ представитель Полиции Ива Кормосова.

ЧП произошло вечером в субботу неподалеку от города Йичин на северо-востоке Праги. Полиция проводит расследование.