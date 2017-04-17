Посольство Британии допросило трехмесячного «террориста»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Трехмесячного Харви Кеньон-Кэрнса вызвали на интервью в посольство США в Лондоне после того, как его дед по ошибке в визовой анкете отметил его как террориста, пишет The Guardian.

Вместе с родителями малыш должен был вылететь в Орландо (США).

В визовой анкете, в ответ на вопрос «вы хотите заниматься или вы никогда не занимались террористической деятельностью, шпионажем, саботажем или геноцидом?», 62-летний Пол Кеньон написал «да», вместо «нет».

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О своей ошибке человек узнал только тогда, когда его внуку отказали в поездке.

«Я не мог поверить, что они не смогли разглядеть, что это была настоящая ошибка, и трехмесячный ребенок не способен причинить никому никакого вреда», - отмечает Кеньон.

Чтобы решить это досадное недоразумение малыша привезли с Чешира в посольство в Лондон. Эта поездка заняла около 10 часов, а это даже дольше девяти с половиной часов полета из Манчестера в Орландо.

Визовая путаница также стоила семьи дополнительных 3000 евро.

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