Белый дом назвал срок переезда жены и сына Трампа в Вашингтон

В Белом доме подтвердили летний переезд жены президента США Дональда Трампа и его младшего сына в Вашингтон. Сейчас Мелания и Бэррон Трамп живут в Нью-Йорке в небоскребе «Трамп-тауэр».

Как рассказал журналу People сотрудник Белого дома, первая леди с сыном действительно поселятся в президентской резиденции этим летом.



Перед инаугурацией Трампа несколько источников утверждали, что супруга главы государства хочет остаться в Нью-Йорке, пока 11-летний Бэррон посещает школу. «Ей нравится ее дом на Манхэттене и ее независимая жизнь», — отмечал инсайдер (перевод — Газета.Ru). Еще один заявлял, что Мелания — прекрасная мать и это ее самая важная роль.



Супругу Трампа ранее критиковали за «неспособность» исполнять обязанности первой леди. Настоящей первой леди Америки СМИ называли Иванку Трамп, дочь президента США.

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