Белый дом назвал срок переезда жены и сына Трампа в Вашингтон

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: AP/Scanpix

В Белом доме подтвердили летний переезд жены президента США Дональда Трампа и его младшего сына в Вашингтон. Сейчас Мелания и Бэррон Трамп живут в Нью-Йорке в небоскребе «Трамп-тауэр».

Как рассказал журналу People сотрудник Белого дома, первая леди с сыном действительно поселятся в президентской резиденции этим летом.

Перед инаугурацией Трампа несколько источников утверждали, что супруга главы государства хочет остаться в Нью-Йорке, пока 11-летний Бэррон посещает школу. «Ей нравится ее дом на Манхэттене и ее независимая жизнь», — отмечал инсайдер (перевод — Газета.Ru). Еще один заявлял, что Мелания — прекрасная мать и это ее самая важная роль.

Супругу Трампа ранее критиковали за «неспособность» исполнять обязанности первой леди. Настоящей первой леди Америки СМИ называли Иванку Трамп, дочь президента США.

Еще по этой теме
Меланья Трамп переберется в Белый дом лишь к лету

Меланья Трамп переберется в Белый дом лишь к лету

Суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах

Суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах

Налогоплательщики просят Меланию Трамп уехать из Нью-Йорка

Налогоплательщики просят Меланию Трамп уехать из Нью-Йорка


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Жанна Дубска боится сдавать свое манто в гардероб Wo&Men

Жанна Дубска боится сдавать свое манто в гардероб

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников Showbiz

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Вокруг украшений Линды Лин на «Евровидении» разгорелся скандал Showbiz

Вокруг украшений Линды Лин на «Евровидении» разгорелся скандал

Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем Showbiz

Вера Брежнева покорила Дубай «невидимым» платьем

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 