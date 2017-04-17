Вице-президент США пригрозил Северной Корее

Вице-президент США Майк Пенс посетил Пханмунчжом на демаркационной линии между двумя корейскими государствами. Он заверил Южную Корею в поддержке со стороны США и вновь пригрозил Северной Корее.

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник, 17 апреля, на следующий день после новых ракетных испытаний в КНДР, посетил демилитаризованню зону НДРК «Пханмунчжом» на демаркационной линии между двумя корейскими государствами, где продемонстрировал решительную поддержку Южной Кореи Вашингтоном.

В конфликте с Северной Кореей Вашингтон будет пытаться обеспечить безопасность «мирными средствами, путем переговоров», но «на столе остаются все опции», предупредил Пенс. Он заявил, что США стоят «плечом к плечу» с южнокорейским народом и отношения между двумя странами остаются «неизменными и прочными, как сталь».

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По словам Майка Пенса, Пхеньяну не следует «недооценивать решимости США оказать поддержку своему союзнику». «Эра стратегического терпения закончилась», - подчеркнул он. США разместили в Южной Корее 28500 военнослужащих.



Накануне Пенс назвал провокацией новые ракетные испытания в КНДР. Между тем, по данным Пентагона, запущенная в Северной Корее ракета взорвалась почти сразу после запуска. Правительство в Сеуле осудило действия Пхеньяна, указав, что, проведя ракетные испытания, Северная Корея «вновь создала угрозу для всего мира».

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