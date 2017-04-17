Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку

 

Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку. Фото: AP/Scanpix

О голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили в понедельник голодовку. Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.

По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.

Реклама

В неправительственной организации «Клуб палестинских заключенных» оценивают число участников акции в 1500. По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев.

Марван Баргути - одна из самых неоднозначных фигур в палестинском движении. Возглавляя одну из боевых исламистских группировок, он горячо поддерживал интифаду и насилие по отношению к израильтянам, но иногда выступал и с умеренных позиций.

Так, в 2004 году, уже находясь в тюрьме, он поддержал Махмуда Аббаса в качестве нового главы Палестинской автономии - эта кандидатура в гораздо большей степени устроила Израиль, чем другие радикальные политики.

В том же 2004 году Баргути был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.

Многие палестинцы считают Баргути национальным героем, даже будучи за решеткой он остается одним из самых влиятельных палестинских лидеров.

Напомним, в марте израильские военные открыли огонь по протестующим палестинцам, в результате чего погиб 16-летний подросток.

Еще по этой теме
Палестина подтвердила получение транша Обамы на $221 миллион

Палестина подтвердила получение транша Обамы на $221 миллион

Глава Минобороны в Израиле обсудил беспилотные летательные аппараты

Глава Минобороны в Израиле обсудил беспилотные летательные аппараты

Сирия заявила об уничтожении израильского самолета, который нарушил границу

Сирия заявила об уничтожении израильского самолета, который нарушил границу


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета Hi-Tech

В США в возрасте 85 лет скончался один из создателей Интернета

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

В США показали самый быстрый серийный автомобиль Hi-Tech

В США показали самый быстрый серийный автомобиль

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников Showbiz

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017» Showbiz

Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017»

Израиль

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
AUTOVADĪTĀJU - EKSPEDITORU
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
АВТОВОДИТЕЛЯ – ЭКСПЕДИТОРА ГРУ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 