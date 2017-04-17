В США застрелили владельца парикмахерской, отказавшегося стричь клиента за 2 доллара

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Полиция США расследует убийство парикмахера, совершенное в городе Орландо штата Флорида. По предварительным данным, мотивом расправы был отказ мастера обслуживать клиента за мизерную плату.

Преступление было совершено 14 апреля около 18:30 в Маунт-Дора в северо-западной части Орландо. Как рассказали очевидцы, подозреваемый пришел в парикмахерскую The Giants Barber Shop, расположенную по адресу Олд-Хайвэй, 441, еще 13-го числа. Тогда 36-летний Райан Торнхилл попросил постричь его всего за два доллара, передает WFTV.

39-летний владелец салона Вифредо Ньевес посчитал ниже своего достоинства исполнять прихоть посетителя за такую маленькую денежную сумму. Потенциальный клиент ушел, но, вероятно, затаил обиду.

Реклама

На следующий день мстительный мужчина вернулся уже с оружием. Он убил «обидчика» выстрелом в голову на глазах у других посетителей. Однако очевидцам удалось обезвредить мстителя, а затем передать его в руки полицейских, сообщает Yahoo News.

После задержания предполагаемого убийцу отправили в больницу с серьезными травмами. Об обстоятельствах получения им травм не сообщается. Можно предположить, что мужчина был избит при задержании.

15 апреля суд округа Лейк заключил Торнхилла под стражу без права освобождения под залог. Перед судом мужчина предстал со следами побоев на лице. Следующее судебное заседание состоится 8 мая.

Добавим, в воскресенье стало известно о еще одном циничном убийстве, совершенном в штате Кливленд. Там объявили в розыск Стива Стивенса, который застрелил человека, транслируя расправу в прямом эфире через приложение Facebook Live. Поймать подозреваемого по горячим следам не удалось.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников Showbiz

Фото растолстевшей Рианны шокировали поклонников

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

В США показали самый быстрый серийный автомобиль Hi-Tech

В США показали самый быстрый серийный автомобиль

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1 Hi-Tech

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

Вокруг украшений Линды Лин на «Евровидении» разгорелся скандал Showbiz

Вокруг украшений Линды Лин на «Евровидении» разгорелся скандал

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 