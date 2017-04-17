В США застрелили владельца парикмахерской, отказавшегося стричь клиента за 2 доллара

Полиция США расследует убийство парикмахера, совершенное в городе Орландо штата Флорида. По предварительным данным, мотивом расправы был отказ мастера обслуживать клиента за мизерную плату.

Преступление было совершено 14 апреля около 18:30 в Маунт-Дора в северо-западной части Орландо. Как рассказали очевидцы, подозреваемый пришел в парикмахерскую The Giants Barber Shop, расположенную по адресу Олд-Хайвэй, 441, еще 13-го числа. Тогда 36-летний Райан Торнхилл попросил постричь его всего за два доллара, передает WFTV.

39-летний владелец салона Вифредо Ньевес посчитал ниже своего достоинства исполнять прихоть посетителя за такую маленькую денежную сумму. Потенциальный клиент ушел, но, вероятно, затаил обиду.

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На следующий день мстительный мужчина вернулся уже с оружием. Он убил «обидчика» выстрелом в голову на глазах у других посетителей. Однако очевидцам удалось обезвредить мстителя, а затем передать его в руки полицейских, сообщает Yahoo News.

После задержания предполагаемого убийцу отправили в больницу с серьезными травмами. Об обстоятельствах получения им травм не сообщается. Можно предположить, что мужчина был избит при задержании.

15 апреля суд округа Лейк заключил Торнхилла под стражу без права освобождения под залог. Перед судом мужчина предстал со следами побоев на лице. Следующее судебное заседание состоится 8 мая.

Добавим, в воскресенье стало известно о еще одном циничном убийстве, совершенном в штате Кливленд. Там объявили в розыск Стива Стивенса, который застрелил человека, транслируя расправу в прямом эфире через приложение Facebook Live. Поймать подозреваемого по горячим следам не удалось.



