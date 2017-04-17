Демограф: наделять привилегиями уехавших из Латвии жителей - несправедливо

Demogrāfs Ilmārs Mežs
 

Demogrāfs Ilmārs Mežs. Фото: Sintija Zandersone / LETA

Любые привилегии для людей, покинувших Латвию, с тем, чтобы они вернулись на родину, являются сложным и противоречивым вопросом, поскольку будут несправедливыми по отношению к тем, кто остался и в сложных условиях и с большими долгами пытаются решать проблемы здесь, в Латвии, сказал агентству ЛЕТА демограф Илмар Межс.

Он считает, что очень сложно придумать способ поддержки реэмигрантов, чтобы он не дискриминировал оставшихся в Латвии, и не верит, что у политиков найдется «волшебная палочка», которая позволит, например, утроить среднюю зарплату или совершить какое-то иное чудо.

«Разве из налогов людей, оставшихся и работающих в Латвии, причитаются какие-то привилегии тем, кто решил свои финансовые проблемы и хочет вернуться назад?» – философски рассуждает Межс.

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По его мнению, политикам следует улучшить систему образования, чтобы детей, которые несколько лет учились за границей, без промедления принимали в соответствующий класс в Латвии. За границей никому и в голову не придет отправлять ребенка, не знающего, например, английского языка, в более младший класс, а в Латвии – наоборот, отмечает Межс.

Учителя предпочитают идти самым легким путем и распределять детей в младшие классы или оставлять их на второй год в том же классе вместо того, чтобы уделять таким детям больше внимания, говорит демограф.

Он также уверен, что часть уехавших думают, что государство уделяет недостаточно внимания проблемам людей и принимает решения, противоречащие интересам народа. Но, по его мнению, эту проблему надо решать вне контекста реэмиграции, поскольку она актуальна и для тех, кто не покинул Латвию.

Для общества и экономики люди, уехавшие из Латвии, члены их семей и рожденные ими дети будут очень нужны, чтобы страна могла полноценно развиваться в будущем, указывает Межс.

«Мы потеряли значительную часть молодежи в возрасте от 20 до 35 лет, и как мы сможем развиваться без нее, мне даже сложно представить», - говорит демограф.

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