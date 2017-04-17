В КНДР заявили, что будут проводить ракетные испытания каждую неделю

Северная Корея продолжит ​испытания ракет, несмотря на международное осуждение и возрастающую военную напряженность с США, и будет проводить их даже чаще, чем до сих пор, заявил BBC глава департамента МИД КНДР по отношениям с США, заместитель министра иностранных дел Хан Сон Рел.

«Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», - сказал он. По его словам, «полномасштабная война» возможна в результате начала военных действий со стороны США.

Заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил в понедельник, что США создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуацию, при которой «в любой момент может начаться ядерная война», передает РИА «Новости».

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Действия Вашингтона представляют «серьезную угрозу миру на Корейском полуострове», заявил он, но заверил коллег, что его страна «готова реагировать на любые военные планы, которые вынашивают американцы».

Ранее вице-президент США Майк Пенс, прибывший в Сеул после неудачного пуска ракеты в КНДР, предупредил Северную Корею, чтобы она не провоцировала США, и подчеркнул, что «эра стратегического терпения» закончена.

В последние годы Северная Корея ускорила свои ядерные и ракетные испытания, несмотря на международное осуждение и санкции ООН. КНДР хочет оснастить ядерной боеголовкой межконтинентальную баллистическую ракету, которая достигнет целей по всему миру, включая США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что этого не произойдет, и усилил давление на КНДР. Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson, который подошел к КНДР на расстояние, необходимое для удара. 14 апреля телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию.

Несмотря на вызванную напряженность, Северная Корея, как ожидается, вскоре проведет шестое ядерное испытание. В администрации США поспешили заверить, что будут решать проблему дипломатическими средствами. Основной задачей, которую ставит перед собой Белый дом, является полная денуклеаризация Северной Кореи.

Лидер КНДР между тем вступил в переписку с президентом Сирии Башаром Асадом. В последней телеграмме Ким Чен Ын осудил ракетный удар США по авиабазе Шайрат и выразил свою поддержку Сирии.

О технической готовности Северной Кореи к нанесению ядерного удара Ким Чен Ын заявил еще в марте 2016 года. По его словам, военным удалось добиться снижения массы ядерных боезарядов для оснащения ими баллистических ракет, в результате чего Пхеньян располагает «полноценными ядерными силами сдерживания».





