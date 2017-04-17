Женщина пыталась перелезть через забор Белого дома

Полиция Вашингтона задержала женщину, которая попыталась перепрыгнуть через ограждения Белого дома, которые отделяют общественное пространство от главной ограды резиденции президента США с северной стороны.

Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в воскресенье. Службы безопасности на 45 минут оцепили часть территории у резиденции американского лидера, передает AP.

По словам представителя секретной службы США, ответственной за охрану президента и его семьи, женщине предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Белого дома. Мотивы женщины пока не установлены, однако подобные инциденты у Белого дома не редкость.