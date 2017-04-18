Тысячи турок вышли на акции протеста в Стамбуле

Тысячи недовольных результатами конституционного референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула, сообщает AFP.

Тысяча человек протестовала в районе Бешикташ, еще две тысячи – в Кадыкее, в азиатской части города.

О нарушениях в ходе протестов не сообщается.

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Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию, по которым президент получает всю полноту власти в стране. Победу с незначительным перевесом одержали сторонники поправок в конституцию. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Согласно референдуму, будут изменены 18 статей конституции Турции.

С 2019 года президент станет главой государственной системы и главой правительства, пост премьера исчезнет, президент будет назначать вице-президентов, министров и других чиновников, сможет объявлять режим ЧП, предлагать бюджет страны, назначать перевыборы парламента, возглавлять свою партию, издавать указы со статусом законов. Президентский срок увеличится до 5 лет, президенту разрешается избираться два срока подряд.

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