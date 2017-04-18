В США произошла утечка опасного вещества на заводе Tesla

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На заводе по производству аккумуляторов Tesla в штате Невада произошла утечка химикатов, в результате чего пострадал один человек, сообщает издание Las Vegas Review.

Персонал был экстренно эвакуирован. После инцидента около шести рабочих почувствовали себя плохо, один был госпитализирован.

Сколько времени понадобится на ликвидацию утечки и возобновление нормальной работы предприятия, пока не сообщается.

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«Мы не ожидаем, что данное ЧП как-то серьезно повлияет на производство»,

— заявили в пресс-службе компании Tesla, которой и принадлежит завод в штате Неавада.

Там заверили, что угрозы для окружающей среды и живущих поблизости людей в связи с произошедшим нет.

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