Эрдоган – наблюдателям ОБСЕ: Знайте свое место

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отчет миссии ОБСЕ, в котором организация заявила о нарушениях в ходе конституционного референдума, сообщает Associated Press.

«Знайте свое место! Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите», – заявил Эрдоган.

Он также назвал конституционный референдум «самым демократическим голосованием» из всех когда-либо проходивших в западных странах.

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Напомним, международные наблюдатели,

работавшие на референдум в Турции, заявили о неполном соответствии процедур принятым в Европе стандартам.

16 апреля в Турции состоялся референдум об изменениях в конституцию, по которым президент получает всю полноту власти в стране. Победу с незначительным перевесом одержали сторонники поправок в конституцию. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

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