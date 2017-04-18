В Германии завели десятки дел на шпионов из России

Фигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся граждане России, сообщает газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства внутренних дел Германии на запрос фракции Левых в Бундестаге.

Всего за последние 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела о шпионаже, 27 из них – в отношении граждан России, 22 – Ирана, по 15 – в отношении турок и китайцев. США по этому показателю занимают шестое место, следуя за Сирией.

Фигурантами дел по статьям, связанным со шпионажем, в ФРГ становились восемь сирийцев и семь граждан США.

В настоящий момент в Германии ведется восемь дел в отношении иностранных шпионов.

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С 2007 года в связи со шпионажем всего четыре агента из Сирии были объявлены персонами нон грата в Германии. Расследование не может быть начато в отношении человека, у которого есть дипломатический иммунитет, указали в МВД ФРГ.

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