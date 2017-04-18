Агрессивный гусь атаковал полицейского офицера в США

 

Фото: AP/Scanpix

В американского городе Кларксвилл в Индиане полицейского офицера атаковал дикий гусь. Видео инцидента было обнародовано в сети и в настоящее время набирает популярность у интернет-пользователей, передает Mashable.

Издание отмечает, что птица по непонятным причинам атаковала мужчину, когда тот направлялся на работу.

Птица напала на полицейского несколько раз, причем последний закончился падением мужчины в куст, перед тем, как он вынужден был спасаться бегством.

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Видео

Забавный ролик с противостоянием героев привлек внимание тысяч интернет-пользователей, а также западных СМИ.



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