Финляндия: выигравший 87 миллионов победитель забыл про участие в лотереи

Участник лотереи, купивший в финском городе Тампере билет Eurojackpot и выигравший в пятницу, 14 апреля, почти 87 миллионов евро, неколько дней не приходил оформить свой приз. И, вот победитель найден!

«Мы рады, что нашли победителя. Многие финны переживали, думая о том, кто мог выиграть столь крупный приз. Теперь победитель известен», - сказала менеджера Veikkaus Ану Кютё.

Пресс-секретарь финской государственной лотерейной фирмы Veikkaus Пирьё Ильвес сообщил, что победитель Eurojackpot почти в 87 млн евро найден, но его имя не разглашают.

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Ильвес сообщил изданию Helsingin Sanomat, что

о победителе есть точные сведения, лотерейная фирма уже с ним связалась и поздравила его.

Победитель купил лотерейный билет в Тампере, он является жителем этого города. Он купил билет в находящемся в Лиелахти K-citymarket.

Представитель Veikkaus подтвердил, что размер выигрыша - 86 970 700 евро.

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