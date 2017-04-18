Мэй объявила о досрочных выборах в парламент

 

Фото: Scanpix/Reuters

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 18 апреля, в Лондоне, сообщает ВВС.

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«Я только что провела заседание кабинета (министров), где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня», – сказала британский премьер.

По ее словам, Великобритания после решения о Brexit нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.

Мэй добавила, что при любом развитии событий Великобритания покидает Евросоюз, «и пути назад нет».

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На Даунинг-стрит ранее отрицали, что Мэй объявит о проведении выборов до следующего голосования в 2020 году. Премьер-министр может назначить досрочные выборы, если она получит согласие двух третей депутатов в Палате общин.

Напомним, 29 марта президент Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.

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