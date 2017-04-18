Дети попросили Трампа подписать бейсболку: он подписал и выкинул ее в толпу

В США после прошедшей 16 апреля в Белом доме пасхальной церемонии двое детей попросили президента США Дональда Трампа расписаться им на кепках.

Лидер страны оставил свой автограф на первой бейсболке и бросил ее в толпу. Почти так же он поступил и со вторым головным убором, правда, перед броском он поинтересовался: «Чья кепка?».

Действия президента вызвали резкое негодование в соцсетях. Пользователи сравнили его поступок с агрессивным поведением подростков в школе, а некоторые сочли, что у Трампа проблемы с памятью.

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Twitter

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs ... and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H— POLITICO (@politico) 17 апреля 2017 г.

«Такое ощущение, что он просто забыл, чья кепка. Похоже, он глупенький, или эгоцентричный, или у него провалы в памяти. Или все вместе»

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