Экс-Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из родной Баварии, сообщает официальное издание Святого Престола L'Osservatore Romano.
Напомним, Бенедикт XVI отрекся от папского престола в 2013 году.
Фото: REUTERS/Scanpix
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из родной Баварии, сообщает официальное издание Святого Престола L'Osservatore Romano.
Напомним, Бенедикт XVI отрекся от папского престола в 2013 году.