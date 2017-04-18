Экс-Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива

Фото: REUTERS/Scanpix korrespondent.net Сегодня, 18:24 Follow @Tvnet_Rus Бывший Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из родной Баварии, сообщает официальное издание Святого Престола L'Osservatore Romano. Напомним, Бенедикт XVI отрекся от папского престола в 2013 году.



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