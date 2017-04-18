Теракт в Питере: организатор признал вину

В России задержанный вчера Аброр Азимов признал вину в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

«Он признает вину», - сказал в Басманном суде его адвокат Армен Задоян, не уточняя деталей.

Отмечается, что в ближайшее время суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

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Позже издание Дождь из здания суда сообщило, что Азимов отказался от признательных показаний.











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







«То что я признал, что я причастен к взрыву, я этого не говорил», - сказал он в ходе заседания. Следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва.

«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», - добавил он.

Аброра Азимова задержали накануне в Одинцовском районе Подмосковья. В ФСБ утверждают, что именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.